Regitra сообщает, что 14 сентября был пойман человек, пытавшийся сдать экзамен при помощи специального технического оборудования. Экзамен начался в 9 ч. утра.

"Уже в начале экзамена этот человек вызвал у меня подозрение, что-то не так. Сначала я заметил, что он не очень хорошо владеет компьютером. Кроме того, на протяжении всего экзамена он странно сидел и странно водил мышью, медленно отвечал на вопросы – за 15 минут ответил всего на 4 вопроса, а в конце экзамена быстро вводил ответы к оставшимся вопросам", – сказал специалист Regitrа саулюс Станюлёнис.

Этот человек пришел сдавать экзамен в четвертый раз. До сих пор водительского удостоверения у него не было.

"У него на одежде обнаружили закрепленную видеокамеру. Когда его попросили показать технику, он растерялся, но выполнил просьбу. Мы думаем, что при помощи видеокамеры он показывал вопросы другому человеку, который диктовал ему ответы на вопросы", – сказал Станюлёнис.

Пойманного на мошенничестве попросили предъявить документ и написать объяснительную. Вся информация была передана в полицию.

По словам заместителя гендиректора Regitrа Саулюса Шуминаса, Regitra вводит новый порядок, в соответствии с которым, люди, которые попадаются на мошенничестве во время сдачи экзамена, смогут пересдать его лишь через год.

Случаи мошенничества во время сдачи экзамена по теории вождения довольно редки. Однако, важно действовать решительно, чтобы подобные случаи не повторялись.

"На всех экзаменах в Regitrа идет съемка, кроме того, в помещении дежурят специалисты. Сейчас готовят инструкцию по сдаче экзамена, в которой подробно распишут порядок проверки теоретических знаний, требования, а также будет указано, чего нельзя делать или чем нельзя пользоваться во время экзамена, будет указана ответственность сдающего экзамен. Мы верим, что такой документ поможет яснее регламентировать правила для сдающих экзамены и специалистов

Regitrа", – сказал Шуминас.