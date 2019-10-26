Паневежская полиция сообщила о несчастье, которое произошло 22 октября ночью, в 0.28 ч. В полицию сообщили, что в реанимацию был доставлен ребенок (2018 г.р.) с ожогами в области головы, шеи и поясницы.
Greitoji pagalba
© DELFI / Andrius Ufartas

Из Паневежиса ребенка увезли в Вильнюсскую больницу для дальнейшего лечения.

Обстоятельства происшествия выясняются.

ЧП и криминал

В охраняемом доме полиция обнаружила наркотики и оружие

В КПЗ оказался мужчина, в дом которого неожиданно...

В реанимацию доставлен ребенок с сильными ожогами

Паневежская полиция сообщила о несчастье, которое...

Полиция разыскивает хозяина с бультерьером, которые напали на женщину (9)

Клайпедская полиция еще разыскивает хозяина и собаку,...

Защищавшуюся от бультерьера ведром женщину избил хозяин собаки (38)

23 октября в Клайпедской полиции зарегистрировали...

В Жагаре во время взрыва развалился дом (2)

24 октября, утром, в 8.30 ч., в Йонишкском районе, в Жагаре,...

TOP новостей

RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania RETAL Lithuania

Необычный завод в Лентварисе: зарплата 2500 евро, но работников не хватает (70)

В Лентварисе ( Тракайский район ) находится одна из...

После трагедии врачи говорят о сложной ситуации: не хватает помощи психологов (23)

"Я и мои коллеги потрясены. Мы были знакомы с этим...

Мужчина решил сделать прививку от гриппа, но столкнулся с неожиданным препятствием (11)

Житель Паневежиса решил сделать прививку от гриппа, но...

Не забудьте: в ночь на воскресенье Литва переходит на зимнее время (7)

В ночь на воскресенье, 27 октября, Литва снова переходит...

Министр: после пожара в Алитусе важно гарантировать непопадание загрязненных продуктов на рынок (2)

После того как пожар в Алитусе был потушен, ждет немало...