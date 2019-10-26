В реанимацию доставлен ребенок с сильными ожогами

Паневежская полиция сообщила о несчастье, которое произошло 22 октября ночью, в 0.28 ч. В полицию сообщили, что в реанимацию был доставлен ребенок (2018 г.р.) с ожогами в области головы, шеи и поясницы.
Из Паневежиса ребенка увезли в Вильнюсскую больницу для дальнейшего лечения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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