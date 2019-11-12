В разных городах Литвы бойцы "Араса" проводят секретную операцию по задержанию подозреваемых

12 ноября в социальной сети Facebook паневежцы распространили фотографию, на которой видно, как бойцы "Араса" остановили автомобиль Audi.

На фото видно, что у автомобиля находится задержанный, дверцы авто открыты, возможно, проводят обыск.

DELFI связался с Паневежской полицией, которая информировала, что была проведена секретная операция по задержанию подозреваемого, подробных данных у полиции не было.

Начальник ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал DELFI, что секретные операции проводят не только в Вильнюсе и Паневежисе, но и в других городах Литвы.

По словам Гагаса, речь одет о международной операции. Подробности выяснятся в среду.

DELFI удалось зафиксировать, что в Вильнюсе, на ул. Доцишкю, также работают сотрудники "Араса".