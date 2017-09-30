Случай произошел 28 сентября в 16.01 час.

Пострадавший (1954 г.р.) пояснил, что в этот же день в 10 час. в Каунасе его отверткой ранил знакомый с виду мужчина.

У пострадавшего ранено левое легкое, он проходит лечение в хирургическом отделении больнице Расейняй.