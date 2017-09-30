В больницу Расейняй доставлен мужчина с колотой раной в районелевого бока. Как оказалось, в Каунасе его знакомый мужчина ранил отверткой.
© DELFI / Tomas Vinickas

Случай произошел 28 сентября в 16.01 час.

Пострадавший (1954 г.р.) пояснил, что в этот же день в 10 час. в Каунасе его отверткой ранил знакомый с виду мужчина.

У пострадавшего ранено левое легкое, он проходит лечение в хирургическом отделении больнице Расейняй.

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