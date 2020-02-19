В Расейняй грейдер во время ДТП повредил автомобиль Toyota

Скопировать ссылку В Расейняй грейдер во время ДТП повредил автомобиль Toyota

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Во вторник рано утром в Расейняй легковой автомобиль столкнулся с грейдером. Сообщается, что в ДТП пострадал человек.