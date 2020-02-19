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Во вторник рано утром в Расейняй легковой автомобиль столкнулся с грейдером. Сообщается, что в ДТП пострадал человек.
В Расейняй грейдер во время ДТП повредил автомобиль Toyota
© Alio Raseiniai

Полиция сообщает, что в Расейняй, на ул. Вильняус, водитель грейдера HBM-Nobas BG 190T, 1955 г,.р., выезжая с территории АЗС и поворачивая налево, не пропустил автомобиль Toyota Prius, которым управлял водитель 1988 г.р. Произошло столкновение.

В ДТП пострадал водитель Toyota Prius, ему назначено амбулаторное лечение. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

В Расейняй грейдер во время ДТП повредил автомобиль Toyota
© Alio Raseiniai
ru.DELFI.lt
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