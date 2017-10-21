21 октября, около 1.55 ч., в Расейнском районе, на 172 км дороги Вильнюс-Каунас-Клайпеда автомобиль Subaru Tribeca, которым управлял A.Б. (1984 г.р.), зацепил ехавший в том же направлении Renault Master, которым управлял Р.K. (1980 г.р.).
švyturėliai
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

После столкновения Subaru съехал с дороги и перевернулся, водитель авто погиб. Погибла и собака, находившаяся в машине.

По словам очевидцев, скорость Subaru была огромной. Зацепив микроавтобус, Subaru съехала с дороги и несколько сотен метров, кубарем катилась по полю.

По словам водителя микроавтобуса, сначала его обогнал роскошный Bentley, а через несколько секунд появился Subaru.

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