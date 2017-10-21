После столкновения Subaru съехал с дороги и перевернулся, водитель авто погиб. Погибла и собака, находившаяся в машине.

По словам очевидцев, скорость Subaru была огромной. Зацепив микроавтобус, Subaru съехала с дороги и несколько сотен метров, кубарем катилась по полю.

По словам водителя микроавтобуса, сначала его обогнал роскошный Bentley, а через несколько секунд появился Subaru.