После столкновения Subaru съехал с дороги и перевернулся, водитель авто погиб. Погибла и собака, находившаяся в машине.
По словам очевидцев, скорость Subaru была огромной. Зацепив микроавтобус, Subaru съехала с дороги и несколько сотен метров, кубарем катилась по полю.
По словам водителя микроавтобуса, сначала его обогнал роскошный Bentley, а через несколько секунд появился Subaru.
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