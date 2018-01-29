В Расейнском районе столкнулись Mercedes и Audi, один водитель погиб

29 января ночью, в 1.20 ч. в Расейнском районе, у деревни Суяняй, на дороге Каунас-Клайпеда, столкнулись автомобили Mercedes, которым управлял Р.M. (1974 г.р.) и Audi A6, которым управлял Л.Ч. (1991 г.р.). Один из автомобилей ехал по встречной полосе.