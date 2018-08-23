Спасти постройку пожарные не смогли, она полностью сгорела. Вместе с хозпостройкой 65-летняя хозяйка усадьбы лишилась 15 куб. м дров, 18 кур и велосипеда.

Полиция получила информацию о том, что постройка могла быть подожжена. Полиция стала искать подозреваемого.

Около 6.10 ч. недалеко от места происшествия полиция остановила автомобиль Ford Focus. Им управлял нетрезвый (1,7 промилле) 30-летний мужчина.

Начато расследование. Жителю Расейняй предъявлены обвинения в уничтожении чужого имущества и в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Подозреваемого закрыли в КПЗ.