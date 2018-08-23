22 августа ночью, в 4 ч. в Расейнском районе, в деревне Масквитай горела хозпостройка. Она сгорела дотла.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Спасти постройку пожарные не смогли, она полностью сгорела. Вместе с хозпостройкой 65-летняя хозяйка усадьбы лишилась 15 куб. м дров, 18 кур и велосипеда.

Полиция получила информацию о том, что постройка могла быть подожжена. Полиция стала искать подозреваемого.

Около 6.10 ч. недалеко от места происшествия полиция остановила автомобиль Ford Focus. Им управлял нетрезвый (1,7 промилле) 30-летний мужчина.

Начато расследование. Жителю Расейняй предъявлены обвинения в уничтожении чужого имущества и в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Подозреваемого закрыли в КПЗ.

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