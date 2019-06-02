2 июня, в 11.50 ч., в деревне Акстинай (Расейнский район) в доме на ул. Шилувос, было обнаружено тело мужчины (1983 г.р.) с колотыми ранами.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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