2 июня, в 11.50 ч., в деревне Акстинай (Расейнский район) в доме на ул. Шилувос, было обнаружено тело мужчины (1983 г.р.) с колотыми ранами.
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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