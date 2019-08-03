В Расейнском районе автомобиль насмерть сбил 22-летнего молодого человека

В ночь на 3 августа, в 3.05 ч., в Расейнском районе, в деревне Милашайчай, на ул. Жемигалос, на проезжей части обнаружено тело молодого человека, 1997 г.р.