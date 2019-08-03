В ночь на 3 августа, в 3.05 ч., в Расейнском районе, в деревне Милашайчай, на ул. Жемигалос, на проезжей части обнаружено тело молодого человека, 1997 г.р.
© DELFI / Ainis Gurevičius

По всей вероятности молодого человека насмерть сбил автомобиль. Водитель с места происшествия уехал.

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