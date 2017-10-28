Как сообщает полиция, в пятницу, примерно в 18 часов 14 минут автомобиль Peugeot 309 врезался в дерево.
Согласно первичной информации, водитель 1964 года рождения превысил допустимую скорость. В его крови обнаружено 2,21 промилле алкоголя.
В ходе аварии его автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водитель находится в больнице, в отделении травматологии.
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