В Радвилишкском районе в ДТП погибли два человека

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В Радвилишкском районе в ДТП с участием тягача и легкового автомобиля погибли два человека.
2 августа в 19.15 ч. в Радвилишкском районе, в Вельжяй, тягач выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Škoda.
В ДТП погибли два человека, которые ехали в легковушке.
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