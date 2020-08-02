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В Радвилишкском районе в ДТП с участием тягача и легкового автомобиля погибли два человека.
В Радвилишкском районе в ДТП погибли два человека
© DELFI / Ainis Gurevičius

2 августа в 19.15 ч. в Радвилишкском районе, в Вельжяй, тягач выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Škoda.

В ДТП погибли два человека, которые ехали в легковушке.

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