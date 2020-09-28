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28 сентября, в 12 ч., в Радвилишкском районе, на дороге Шедува-Крекенава, с дороги съехал и перевернулся автомобиль Audi A6. Погибла 17-летняя девушка.
В Радвилишкском районе погибла выпавшая из автомобиля 17-летняя девушка
© LAKD nuotr.

По данным полиции, автомобилем управлял трезвый молодой человек, с которым ехали две несовершеннолетние девушки (обе 2003 г.р.).

Автомобиль Audi A6 съехал с дороги и перевернулся. Когда автомобиль переворачивался, одна из девушек выпала из него (по предварительным данным, она сидела сзади не была пристегнута ремнем безопасности), и ее придавило машиной.

Врачи констатировали, что девушка мертва. Другая девушка получила травму головы, водитель не пострадал.

В понедельник в Литве на дорогах погибли три человека: в Радвилишкском районе - пассажирка, в Каунасе – водитель, в Вильнюсе – пешеход.

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