В Радвилишкском районе погибла выпавшая из автомобиля 17-летняя девушка

По данным полиции, автомобилем управлял трезвый молодой человек, с которым ехали две несовершеннолетние девушки (обе 2003 г.р.).
Автомобиль Audi A6 съехал с дороги и перевернулся. Когда автомобиль переворачивался, одна из девушек выпала из него (по предварительным данным, она сидела сзади не была пристегнута ремнем безопасности), и ее придавило машиной.
Врачи констатировали, что девушка мертва. Другая девушка получила травму головы, водитель не пострадал.
В понедельник в Литве на дорогах погибли три человека: в Радвилишкском районе - пассажирка, в Каунасе – водитель, в Вильнюсе – пешеход.
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