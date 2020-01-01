Вечером последнего дня 2019 года нетрезвый житель Радвилишкского районах убил своего кота и зажарил его.
Trispalvė katė
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Полиция рассказала, что в деревне Репшяй, в 21 ч., в доме нетрезвый мужчина, 1972 г.р., убил своего кота зажарил его.

В организме мужчины было 3,03 промилле.

Подозреваемого задержали и закрыли в КПЗ.

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