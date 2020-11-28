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Департамент полиции Литвы сообщает, что в Радвилишкском районе был избит малолетний ребенок.
В Радвилишкском районе на остановке мужчина избил малолетнего ребенка
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

27 ноября, в 15 ч., в Радвилишкском районе на автобусной остановке, мужчина избил мальчика (2009 г.р.). Ребенок был госпитализирован.

Нетрезвый (1,83 промилле) подозреваемый (1998 г.р.) был задержан.

Начато расследование.

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