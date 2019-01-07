Преступление было совершено 30 декабря, в период с 17 до 18 ч. Преступники сначала выбили окно, но потом все же вошли в дом через двери. Находившегося в доме пожилого мужчину жестоко избили, а затем оставили без сознания в луже крови.

Члены семьи обнаружили пожилого человека лишь через несколько часов. Он находится в критическом состоянии. У мужчины содрана кожа на затылке, оторвано левое ухо, диагностировано сотрясение мозга, в голове образовался тромб, диагностирован перелом ребер и кисти, разрыв легкого.

"Нашему дедушке скоро должно исполнится 80 лет, до сих пор он был в здравом уме, был веселым, любил пошутить, был энергичным, деятельным, абсолютно здоровым. За свою жизнь он лежал в больнице только два раза, никакие крепкие лекарства не принимал. Сегодня его не узнать", - сказали близкие пострадавшего.

Полиция ведет расследование, однако подозреваемых пока не установили. Пожилой человек приходит в себя. Он сказал, что на него напал молодняк. Вероятно, речь идет о молодых людях.

Семья пострадавшего просит жителей села и всех жителей Литвы оказать помощь и не оставаться равнодушными, чтобы защитить от подобного насилия других людей.

Из дома пожилого человека унесли компьютер Asus с сумкой, зарядное устройство для телефона, два прожектора на голову.

Семья просит всех, кто располагает какой-либо информацией об этом происшествии, звонить по номеру 112.