Полиция сообщает, что 12 сентября, в 16.00, в Радвилишкисском районе, в местечке Шяуленай, на ул. Даряус ир Гирено, нетрезвый мужчина 1998 г.р. во время конфликта ударил кулаков в лицо, и, надев на голову мешок, увез в лес трезвого мужчину 1998 г.р. Угрожая расправой, заставил снять штаны и сесть на муравейник.

Подозреваемый находится под арестом. У похитителя установлено 3,21 промилле.