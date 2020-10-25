В Радвилишкисе вызвали полицию на шумную компанию, обнаружили наркотики

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В полицию Радвилишкиса сообщили, что в квартире пьют несовершеннолетние. На месте происшествия стражи порядка обнаружили, как подозревают, наркотики.
Полиция сообщает, что 23 октября в 23.13 ч. в Радвилишкисе на ул. Науёи, приехали стражи порядка и обнаружили в комнате на тумбочке и в ней белый порошок, как подозревают наркотики. Полиция также изъяла две пластиковые бутылки со следами наркотика и стеклянный бонг.
Были задержаны два человека - 1999 и 2004 г.р.
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