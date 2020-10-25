В Радвилишкисе вызвали полицию на шумную компанию, обнаружили наркотики

Полиция сообщает, что 23 октября в 23.13 ч. в Радвилишкисе на ул. Науёи, приехали стражи порядка и обнаружили в комнате на тумбочке и в ней белый порошок, как подозревают наркотики. Полиция также изъяла две пластиковые бутылки со следами наркотика и стеклянный бонг.

Были задержаны два человека - 1999 и 2004 г.р.