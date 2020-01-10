В Радвилишкисе в результате ДТП перевернулась фура

Департамент полиции Литвы информировал, что в Радвилишкисе произошло ДТП, во время которого перевернулся тягач с грузом.
© DELFI / Erika Venckutė

9 января, в 20.34 ч., в Радвилишкисе, на перекрестке ул. Гедимино и Шяулю столкнулись тягач и легковой автомобиль.

После столкновения тягач с полуприцепом (он вез морской контейнер) перевернулся.

В контейнере в больших пакетах находились удобрения. Согласно коду - груз опасный: удобрения при соприкосновении с металлом могли воспламениться, появился бы опасный для здоровья дым (вызывает онкологические заболевания).

Водителей обеих машин увезли в больницу.

В целях безопасности территорию огородили.

На месте происшествия работали 5 экипажей полиции (два приехали из Шяуляй) и пожарные-спасатели.

На место происшествия вызвали мэра Радвилишкиса Антанаса Чепонониса, который является председателем Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

После уточнения данных стало известно, что в контейнере было обычное удобрение, всего 24 т. Оно было в прочных упаковках. Никакой опасности жизни людей оно не представляло.

Владелец тягача искал кран, чтобы поднять машину.

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