23 июня вечером, в 21.45 ч. в Радвилишкисе, на ул. Клайпедос, в доме было обнаружено тело мужчины (1963 г.р.) с колотыми ранами в области живота и груди.
Peilis
© DELFI / Audrius Solominas

Задержан нетрезвый (2,65 промилле) подозреваемый (1964 г.р.).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Темная сторона праздничной ночи в столице: пьяные водители и драки (8)

В праздничную ночь Ивана Купалы (Йонинес) в литовской...

В Радвилишкисе убит мужчина, задержан подозреваемый

23 июня вечером, в 21.45 ч. в Радвилишкисе, на ул. Клайпедос,...

На аэродроме Алексотас упал самолёт (40)

В Каунасе , на аэродроме Алексотас, упал самолёт. В нём...

В Литве доля контрабандных сигарет в этом году несколько понизилась (12)

Рынок контрабандных сигарет в этом году несколько...

Экс-главкома ВС Литвы оштрафовали за вождение в нетрезвом виде (3)

Участковый суд Вильнюсского региона в пятницу признал...

TOP новостей

Šventoji Šventoji

Жилье на взморье за 5 евро: отдыхающие там выдерживают всего 2-3 дня (31)

"Холодно, людей нет, лето – г****", – возмущается женщина,...

Полученный в Паланге счет шокировал клиента кафе (59)

"Если бы я не заметила, то просто заплатила бы больше чем...

Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje Didžkukuliai ir šaltibarščiai Palangoje

Как отличаются цены на цеппелины и холодный борщ в палангских кафе (8)

Отдыхающие в Паланге с удовольствием лакомятся...

После периода дождей вернется летнее тепло

24 июня в Литве ожидается дождливая погода и прохладная,...

Гражулис предлагал взять ребенка на воспитание: не знаю, что ребенку может дать такая мать (6)

После скандала, связанного с появлением на свет...