23 июня вечером, в 21.45 ч. в Радвилишкисе, на ул. Клайпедос, в доме было обнаружено тело мужчины (1963 г.р.) с колотыми ранами в области живота и груди.
Задержан нетрезвый (2,65 промилле) подозреваемый (1964 г.р.).
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В Радвилишкисе убит мужчина, задержан подозреваемый
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