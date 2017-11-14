В Радвилишкисе тепловоз насмерть сбил 19-летнего юношу

В Радвилишкисе тепловоз ER 20021, которым управлял машинист (1985 г.р.), сбил молодого человека, который внезапно вышел на железнодорожное полотно. 19-летний юноша скончался.
© DELFI (R.Narmonto nuotr.)

Полиция сообщает, что инцидент случился 13 ноября, вечером.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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