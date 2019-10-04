Приметы: рост 1,33-1,35 м, светлые волосы, зачесанные набок, худощавое телосложение, синие глаза. На мальчике была темная куртка и школьная форма ученика школы им. Кудирки: темно-синий джемпер с эмблемой школы, темно-синие джинсы, черные спортивные ботинки с оранжевой подошвой и с оранжевыми шнурками, черный школьный ранец. На спине между лопатками у мальчика есть родимое пятно величиной 0,5 см.

Полиция сообщает, что мальчик не первый раз не приходит домой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении ребенка, просьба звонить по номерам (8 700) 63702 или 112.