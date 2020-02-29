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В пятницу в Радвилишкисе нетрезвый мужчина демонстрировал оператору АЗС свой срам.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

28 февраля, в 4.10 ч. в Радвилишкисе, на ул. Гедимино, на АЗС нетрезвый (1,19 промилле) мужчина, 1995 г.р., демонстрировал оператору АЗС свой срам.

Мужчина был задержан.

Начато расследование.

ru.DELFI.lt
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