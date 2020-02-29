28 февраля, в 4.10 ч. в Радвилишкисе, на ул. Гедимино, на АЗС нетрезвый (1,19 промилле) мужчина, 1995 г.р., демонстрировал оператору АЗС свой срам.

Мужчина был задержан.

Начато расследование.