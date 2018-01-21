В Радвилишкесе в субботу в детском доме опеке произошел пожар. На место выехали пожарные.
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По данным пожарных, около утром было получено сообщение о пожаре в детском доме опеки "Гномик" на втором этаже возник пожар. В скором времени пожар был потушен

К счастью никто не пострадал, помощь медиков не понадобилась.Подозревают что это был поджог.

По словам пожарных, вероятно кто-то мог поджечь кровать, кто это был после происшествия установлено не было.

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