В Радвилишке нетрезвая женщина поранила своего малолетнего ребенка

Представитель полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала DELFI, что женщину подозревают в насилии в отношении 2-летнего ребенка (у нее также есть годовалый малыш и 1,5-месячный младенец).

Специалист сказала, что женщина уже была известна полиции, но это не связано с насилием над детьми и с какими-либо преступлениями, подробнее ситуацию Смагрюнене не объясняла.

Полицию вызвал аноним, который сообщил, что женщина пьет и не смотрит за детьми. На теле двухлетнего обнаружили синяки и царапины. В организме женщины было 0,95 промилле.

Всех троих детей передали специалистам по правам детей.

Начато расследование по подозрению в нанесении физической боли (максимальное наказание - до двух лет лишения свободы).

Представитель Шяуляйского отделения службы по правам детей Сильва Шимкявичене сказала DELFI, что эта семья была известна специалистам по правам детей.

"Семье уже в течение некоторого времени предоставляли социальные услуги из-за нехватки социальных навыков", – сказала Шимкявичене.

По ее словам, будут оценивать уровень угрозы и тогда примут решение, вернуть ли детей матери.