В Радвилишке нетрезвая женщина поранила своего малолетнего ребенка

получила сообщение о насилии над малолетними детьми. Нетрезвую мать (1996 г.р.) троих детей на двое суток была закрыта в КПЗ, ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.
Представитель полиции Шяуляйского округа Гайлуте Смагрюнене сказала DELFI, что женщину подозревают в насилии в отношении 2-летнего ребенка (у нее также есть годовалый малыш и 1,5-месячный младенец).
Специалист сказала, что женщина уже была известна полиции, но это не связано с насилием над детьми и с какими-либо преступлениями, подробнее ситуацию Смагрюнене не объясняла.
Полицию вызвал аноним, который сообщил, что женщина пьет и не смотрит за детьми. На теле двухлетнего обнаружили синяки и царапины. В организме женщины было 0,95 промилле.
Всех троих детей передали специалистам по правам детей.
Начато расследование по подозрению в нанесении физической боли (максимальное наказание - до двух лет лишения свободы).
Представитель Шяуляйского отделения службы по правам детей Сильва Шимкявичене сказала DELFI, что эта семья была известна специалистам по правам детей.
"Семье уже в течение некоторого времени предоставляли социальные услуги из-за нехватки социальных навыков", – сказала Шимкявичене.
По ее словам, будут оценивать уровень угрозы и тогда примут решение, вернуть ли детей матери.
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