Полиция не спешила указывать причины смерти мужчины, сначала тщательно осмотрели дом.
По сведениям DELFI, в доме покойного (1978 г.р.) были разбросаны вещи. Кроме того, в области головы была рана. Правда, пока не исключено, что он мог получить травму при падении.
Полиция расследует обстоятельства происшествия.
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