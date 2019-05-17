Полиция не спешила указывать причины смерти мужчины, сначала тщательно осмотрели дом.

По сведениям DELFI, в доме покойного (1978 г.р.) были разбросаны вещи. Кроме того, в области головы была рана. Правда, пока не исключено, что он мог получить травму при падении.

Полиция расследует обстоятельства происшествия.