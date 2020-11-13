В пятницу в Вильнюсе произошло жестокое убийство

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13 ноября в Вильнюсе в луже крови было обнаружено тело женщины.
Информация поступила в 12.51 ч. Сообщалось, что на 4 этаже в доме на ул. Д.Гербутавичаус, в луже крови лежит женщина.
Приехавшие на место происшествия врачи констатировали, что женщина 1951 г.р. мертва, обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Предполагают, что было совершено убийство. Полиция ищет подозреваемого.
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