В пятницу в Вильнюсе произошло жестокое убийство

Информация поступила в 12.51 ч. Сообщалось, что на 4 этаже в доме на ул. Д.Гербутавичаус, в луже крови лежит женщина.

Приехавшие на место происшествия врачи констатировали, что женщина 1951 г.р. мертва, обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Предполагают, что было совершено убийство. Полиция ищет подозреваемого.