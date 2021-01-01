В пятницу утром в Тракайском районе перевернулся автомобиль, из него выпала пьяная водитель

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1 января, в 4.56 ч., в Тракайском районе, в дер. Петкенишкю, на ул. Траку, с дороги съехал и перевернулся автомобиль. На месте происшествия нашли выпавшую из автомобиля женщину. Предполагают, что она и управляла автомобилем.
Женщина пострадала, но была в сознании. В ее организме было 1,75 промилле.
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