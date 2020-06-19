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В пятницу, 19 июня, в 7.54 ч., поступило анонимное сообщение о том, что в здании Каунасского окружного суда находится бомба.
В пятницу утром было эвакуировано здание Каунасского окружного суда
© Kas vyksta Kaune

Звонивший сказал, что в здании находится большое количество взрывчатки.

Был введен план "Щит", из здания эвакуированы люди, на месте происшествия работает полиция, пожарные-спасатели и саперы.

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