В пятницу утром было эвакуировано здание Каунасского окружного суда

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В пятницу, 19 июня, в 7.54 ч., поступило анонимное сообщение о том, что в здании Каунасского окружного суда находится бомба.
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Звонивший сказал, что в здании находится большое количество взрывчатки.
Был введен план "Щит", из здания эвакуированы люди, на месте происшествия работает полиция, пожарные-спасатели и саперы.
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