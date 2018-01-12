В деревне Эндришкяй (Йонишкский район) в пруду обнаружен автомобиль Йонишкского лесничества Mitsubishi L200. Рядом с автомобилем находились двое нетрезвых мужчин, один из них – лесничий.
Полиция сообщает, что 11 января, в 18.24 ч. в пруду обнаружили автомобиль лесничества. Рядом находились нетрезвый (2,03 промилле) лесничий А.Р. (1968 г.ре) и нетрезвый (2,32 промилле) мужчина (1982 г.р.). В автомобиле были обнаружены две винтовки калибра 7,62 мм и патроны.
Мужчины были закрыты в КПЗ.
Ведется расследование.
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