В деревне Эндришкяй (Йонишкский район) в пруду обнаружен автомобиль Йонишкского лесничества Mitsubishi L200. Рядом с автомобилем находились двое нетрезвых мужчин, один из них – лесничий.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Полиция сообщает, что 11 января, в 18.24 ч. в пруду обнаружили автомобиль лесничества. Рядом находились нетрезвый (2,03 промилле) лесничий А.Р. (1968 г.ре) и нетрезвый (2,32 промилле) мужчина (1982 г.р.). В автомобиле были обнаружены две винтовки калибра 7,62 мм и патроны.

Мужчины были закрыты в КПЗ.

Ведется расследование.

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