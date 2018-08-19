Житель Вильнюса, который приобрёл на аукционе квартиру в Друскининкайском районе, обнаружил там труп мужчины, сообщает комиссариат полиции Алитусского округа.
© Shutterstock nuotr.

Квартира была продана на аукционе 13 августа, а 18 августа новый хозяин приехал её осмотреть.

Двери пришлось открывать аварийным способом. В комнате владелец жилплощади обнаружил лежащий на кровати труп мужчины, предположительно бывшего хозяина квартиры, поскольку двери были закрыты изнутри.

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