Квартира была продана на аукционе 13 августа, а 18 августа новый хозяин приехал её осмотреть.

Двери пришлось открывать аварийным способом. В комнате владелец жилплощади обнаружил лежащий на кровати труп мужчины, предположительно бывшего хозяина квартиры, поскольку двери были закрыты изнутри.