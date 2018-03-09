Вильнюсец сообщил, что 8 марта возник конфликт между второклассником и педагогами. На место происшествия вызвали полицию и врачей. По закону о защите несовершеннолетних, название школы редакция не может назвать.
"Жена видела, как началась истерика у второклассника. Прибежало несколько педагогов, схватили за руки, потащили в комнату, а другие снимали на видео. Просто не могли справиться с детьми. Причину конфликта не могу назвать", – рассказал вильнюсец DELFI.
По его словам, из-за закрытой двери его жена слышала странные звуки: "Кричал, визжал. Потом стали падать парты, слышался шум".
Очевидцем происшествия была мама другого ребенка из того же класса. Мужчина предположил, что, возможно, ребенок не выдержал учебной нагрузки, поэтому и произошла истерика.
Полиция подтвердила, что такой вызов был.
"Позвонила какая-то женщина, сказала, что взрыв агрессии, злобы, речь шла о ребенке 8–9 лет. Просила вызвать скорую, чтобы ребенок не сделал себе ничего плохого", – сказал сотрудник ГПК Вильнюсского округа.
По его словам, помощь врачей и полиции не потребовалась – приехала мама мальчика, когда он успокоился, она забрала его домой.
Представитель школы сказала, что слышала об этом инциденте. Она сказала, что ребенок вел себя агрессивно, но конфликта с педагогом не было – якобы учителя только успокаивали ребенка.
"Взрослые пытались обеспечить безопасность. Полицию и врачей вызвали в превентивных целях, он уехал домой", – сказала представитель школы.
Однако она сказала, что не может комментировать причины и подробности конфликта.
"Не могу ничего сказать. Меня там не было. Конечно, могли что-то сбросить, но точно не могу сказать. Ребенок не пострадал, имущество не повреждено", – сказала она.
"Когда дети ведут себя недолжным образом, демонстрируют злобу, школа применяет меры для его изоляции от других детей. С ним бывает взрослый, который наблюдает за ситуацией, вызывают родителей", – сказала представитель школы.
"Сейчас он, наверное, несколько дней не будет ходить в школу, потом будем говорить с родителями, примем совместное решение. Не могу сказать, какое решение будет принято", – сказала собеседница.
В престижную вильнюсскую школу пришлось вызывать полицию и врачей (29)
В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец, который...
В Вильнюсе за ночь обокрали 6 автомобилей BMW (23)
8 марта в Вильнюсе воры обокрали шесть автомобилей BMW -...
В Кайшядорском районе перевернулся автомобиль голландских военных (9)
9 марта, рано утром, около 5 ч., в Кайшядорском районе, в...
Пожар в Клайпеде на Philip Morris Lietuva: эвакуировали 170 человек (17)
По Единому номеру помощи поступило сообщение о пожаре...
Возле границы с Литвой обнаружили плантацию марихуаны (7)
Налоговая и таможенная полиция Службы госдоходов (СГД)...
TOP новостей
Эксперты и политики: важно не подпустить к литовской нефти российские компании (134)
После того как польские компании высказали интерес к...
Cтраны Балтии выступают против санкций ЕС в отношении Польши (11)
В пятницу в Вильнюсе премьеры Балтийских стран...
Мэр Вильнюса: напротив посольства России в Литве мог бы появиться мост Бориса Немцова (178)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обсудил с российскими...
Через 5 лет Вильнюс и Каунас объединит скоростная дорога (41)
Уже в скором времени в юго-восточной Литве будут...
В престижную вильнюсскую школу пришлось вызывать полицию и врачей (29)
В редакцию портала DELFI обратился вильнюсец, который...