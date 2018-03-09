Вильнюсец сообщил, что 8 марта возник конфликт между второклассником и педагогами. На место происшествия вызвали полицию и врачей. По закону о защите несовершеннолетних, название школы редакция не может назвать.

"Жена видела, как началась истерика у второклассника. Прибежало несколько педагогов, схватили за руки, потащили в комнату, а другие снимали на видео. Просто не могли справиться с детьми. Причину конфликта не могу назвать", – рассказал вильнюсец DELFI.

По его словам, из-за закрытой двери его жена слышала странные звуки: "Кричал, визжал. Потом стали падать парты, слышался шум".

Очевидцем происшествия была мама другого ребенка из того же класса. Мужчина предположил, что, возможно, ребенок не выдержал учебной нагрузки, поэтому и произошла истерика.

Полиция подтвердила, что такой вызов был.

"Позвонила какая-то женщина, сказала, что взрыв агрессии, злобы, речь шла о ребенке 8–9 лет. Просила вызвать скорую, чтобы ребенок не сделал себе ничего плохого", – сказал сотрудник ГПК Вильнюсского округа.

По его словам, помощь врачей и полиции не потребовалась – приехала мама мальчика, когда он успокоился, она забрала его домой.

Представитель школы сказала, что слышала об этом инциденте. Она сказала, что ребенок вел себя агрессивно, но конфликта с педагогом не было – якобы учителя только успокаивали ребенка.

"Взрослые пытались обеспечить безопасность. Полицию и врачей вызвали в превентивных целях, он уехал домой", – сказала представитель школы.

Однако она сказала, что не может комментировать причины и подробности конфликта.

"Не могу ничего сказать. Меня там не было. Конечно, могли что-то сбросить, но точно не могу сказать. Ребенок не пострадал, имущество не повреждено", – сказала она.

"Когда дети ведут себя недолжным образом, демонстрируют злобу, школа применяет меры для его изоляции от других детей. С ним бывает взрослый, который наблюдает за ситуацией, вызывают родителей", – сказала представитель школы.

"Сейчас он, наверное, несколько дней не будет ходить в школу, потом будем говорить с родителями, примем совместное решение. Не могу сказать, какое решение будет принято", – сказала собеседница.