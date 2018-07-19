Об этом в фейсбуке рассказал сам пострадавший Фабьян. В рассказе, написанном по-английски, он указал, что впервые столкнулся с такими действиями, хотя живет в Литве 5 лет, и сейчас чувствует себя небезопасно.
Фабьян в фейсбуке написал, что 19 июля, в 9 ч. стоял на остановке П.Вилейшиса, на ул. Антакальнё. Там на него напали двое молодых мужчин 20–25 лет. Они ударили его в лицо и 5-6 раз прокричали "Литва - для литовцев!"
"Я был шокирован, сразу же позвонил в полицию. Полиция приехала, мне задали несколько вопросов и сказали, что ничем помочь не могут. Я обошел территорию, зашел в находящиеся поблизости здания, но у них не было видеокамер, обращенных в сторону остановки", – рассказал Фабьян.
Молодой человек убежден, что агрессоры специально поджидали его на остановке, поскольку он в то же время бывает там практически каждый день.
"Я живу в Литве уже пять лет и никогда с подобным не сталкивался. Я шокирован и больше не чувствую себя в безопасности", – пишет Фабьян.
По словам представителя ГПК Вильнюсского округа Паулюса Радвилавичюса, сообщение было зарегистрировано в 9.08 ч.
Приметы нападавших: оба были в джинсах, очках от солнца, на одном был синий, на другом - черный джемпер.
По словам собеседника, звонивший сказал, что он стоял на остановке, когда к нему подошли два молодых человека, один из них ударил его по лицу. На лице было покраснение, но иностранец от помощи врачей отказался. "Полиция проверила окрестности, но подозреваемых не обнаружила", – сказал Радвилавичюс.
По его словам, дальнейшие действия были бы возможны, если бы пострадавший написал заявление, но он этого не сделал.
Правда, Фабьян еще может передумать: написать заявление он может, приехав в комиссариат.
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