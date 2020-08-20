В Пренайском районе VW Passat врезался в тягач, погибла водитель легковушки

По предварительным данным, информация о ДТП поступила в 18.40 ч. Сообщалось, что в тягач врезался легковой автомобиль, есть пострадавшие. На месте происшествия выяснилось, что под полуприцеп тягача заехал автомобиль VW Passat.
Пожарные-спасатели срезали крышу и боковую часть автомобиля и вытащили из него тело женщины. Врачи уже ничем не могли помочь скончавшейся. Пресс-секретарь Алитусской полиции информировала, что в ДТП пострадал и водитель тягача.
Сообщается, что водитель тягача остановился из-за проблем с колесом, когда он вышел из машины водитель VW Passat врезалась в полуприцеп. Водитель тягача в то время находился под полуприцепом.
По данным полиции, погибла женщина 1977 г.р., водитель (1965 г.р.) тягача доставлен в каунасскую больницу.
Ведется расследование.
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