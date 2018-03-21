20 марта, в 16.16 ч., поступило сообщение о том, что в Пренайском районе, в деревне, в доме без присмотра оставлены дети, родители которых пьянствуют в другой деревне.
© Anželika Stackevič

В доме нашли пятерых детей (2013, 2012, 2015, 2010 и 2002 г.р.), которые сказали приехавшим, что они голодные. Детей увезли из дома при участии работников службы по защите детей мэрии Пренайского района.

Детей временно поселили в Пренайской больнице.

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