В Пренайском районе родители ушли пьянствовать, оставив пятерых детей

20 марта, в 16.16 ч., поступило сообщение о том, что в Пренайском районе, в деревне, в доме без присмотра оставлены дети, родители которых пьянствуют в другой деревне.