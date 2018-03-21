20 марта, в 16.16 ч., поступило сообщение о том, что в Пренайском районе, в деревне, в доме без присмотра оставлены дети, родители которых пьянствуют в другой деревне.
В доме нашли пятерых детей (2013, 2012, 2015, 2010 и 2002 г.р.), которые сказали приехавшим, что они голодные. Детей увезли из дома при участии работников службы по защите детей мэрии Пренайского района.
Детей временно поселили в Пренайской больнице.
Зарегистрированные (1) Анонимные (0)
В Пренайском районе родители ушли пьянствовать, оставив пятерых детей (1)
20 марта, в 16.16 ч., поступило сообщение о том, что в...
В Клайпеде обнаружено тело пропавшего подростка (1)
17-летний житель Клайпеды пропал 10 января 2018 года. До сих...
Обвиняемого в убийстве родственников предлагают отправить на лечение в психиатрическую клинику (1)
Прокурор Каунасской окружной прокуратуры Ауксе...
В Таураге в больницу доставлены нетрезвые подростки (1)
19 марта, в 15.42 ч., в больницу Таураге, из подъезда одного...
В туристическом автобусе – контрабанда на 26 878 евро (5)
На Медининкском КПП выходные выпали непростые: в...
TOP новостей
Готовится серьезная реформа больниц: в планах отказ от районных (25)
Минздрав Литвы готовит план реорганизации сети...
С середины недели погода в Литве испортится
С середины недели погода испортится: ожидаются осадки,...
Израиль через 10 лет официально признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии (2)
В Израиле с сегодняшнего дня снято ограничение на...