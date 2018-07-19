18 июля, в 20.58 ч. по Единому номеру помощи 112 было получено сообщение о том, что в Пренайском районе, в деревне Бачкининкай упал параплан.
На место происшествия выехали спасатели и врачи.
Специалисты Департамента пожарной безопасности сказали DELFI, что погиб 38-летний парапланерист. Врачи констатировали смерть мужчины в 21.17 ч.
Спасатели сказали, что ничем пострадавшему помочь уже не могли.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)
Литовская армия отправляет вертолёт для тушения пожара в Латвии
Литовская армия отправляет вертолёт, чтобы помочь...
В Пренайском районе погиб парапланерист (1)
18 июля, в 20.58 ч. по Единому номеру помощи 112 было получено...
Столичная полиция задержала за изнасилование "альфа-мужчину" Арутюнянаса (11)
Криминалисты столичной полиции задержали Айринаса...
TOP новостей
Нужно в банк – бери выходной: очередь, жара и уставшие работники (5)
Очередь, жара и бесконечное напряжение. Так можно...
Ольга Полевикова: Русский драматический театр – это часть культуры Литвы (15)
Будущий руководитель Русского драматического театра...
В Казахстан отправилась 17-я экспедиция "Миссия Сибирь" (23)
В четверг в Казахстан с Вильнюсского железнодорожного...
Новый проект вызвал бурю: жители обвиняют мэрию в коррупции (2)
Вскоре в Старой Шешкине, на ул. Сесику появится новый...
Министр: решение по налогу на автомобили в Литве представят осенью (2)
Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что...