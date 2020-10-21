В Пренайском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в области груди

20 октября, в 9.47 ч., в Пренайском районе, в деревне Киселишкяй, в доме было обнаружено тело пожилого мужчины (1932 г.р.) с огнестрельным ранением в области груди.

По предварительным данным, рядом с мужчиной нашли и изъяли нелегально хранившееся самодельное оружие.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.