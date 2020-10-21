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Департамент полиции Литвы информирует, что в Пренайском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в области груди.
В Пренайском районе обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в области груди
© Kauno aps. VPK

20 октября, в 9.47 ч., в Пренайском районе, в деревне Киселишкяй, в доме было обнаружено тело пожилого мужчины (1932 г.р.) с огнестрельным ранением в области груди.

По предварительным данным, рядом с мужчиной нашли и изъяли нелегально хранившееся самодельное оружие.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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