В Пренайском районе нетрезвый водитель без прав врезался в столб

Полиция Алитусского округа сообщила, что в организме водителя 1980 г.р. было 1,79 промилле.

По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем Volkswagen Sharan и съехав с дороги врезался в столб, затем скрылся с места происшествия.

Подозреваемого нашли, задержали и закрыли в КПЗ.