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23 февраля в Пренайском районе в деревне Валенгишкяй нетрезвый водитель без прав врезался в столб.
В Пренайском районе нетрезвый водитель без прав врезался в столб
© DELFI / Kiril Čachovskij

Полиция Алитусского округа сообщила, что в организме водителя 1980 г.р. было 1,79 промилле.

По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем Volkswagen Sharan и съехав с дороги врезался в столб, затем скрылся с места происшествия.

Подозреваемого нашли, задержали и закрыли в КПЗ.

ru.DELFI.lt
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