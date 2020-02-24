В Пренайском районе нетрезвый водитель без прав врезался в столб

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23 февраля в Пренайском районе в деревне Валенгишкяй нетрезвый водитель без прав врезался в столб.
Полиция Алитусского округа сообщила, что в организме водителя 1980 г.р. было 1,79 промилле.
По предварительным данным, он не справился с управлением автомобилем Volkswagen Sharan и съехав с дороги врезался в столб, затем скрылся с места происшествия.
Подозреваемого нашли, задержали и закрыли в КПЗ.
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