В Пренайском районе насмерть сбит человек

В субботу утром в Пренайском районе, у деревни Стрельчяй, произошло ДТП.
Автомобиль Mercedes Benz 312, за рулем которого был А.Г. (1958 г.р.), сбил насмерть А.А. (1939 г.р.).
Полиция сообщает, что водитель был трезв. Происшествие расследуется.
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