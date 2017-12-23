В Пренайском районе насмерть сбит человек

В субботу утром в Пренайском районе, у деревни Стрельчяй, произошло ДТП.
© A.Stackevič nuotr.

Автомобиль Mercedes Benz 312, за рулем которого был А.Г. (1958 г.р.), сбил насмерть А.А. (1939 г.р.).

Полиция сообщает, что водитель был трезв. Происшествие расследуется.

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