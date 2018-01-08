С субботнего вечера до воскресной ночи мужчина (1970 г.р.) насильно держал в своем доме двух девочек.
Чтобы девочки не сбежали, мжчина запер ворота своей усадьбы и выпустил во двор двух овчарок.
Когда во двор попали полицейские и спасатели, девочки выпрыгнули из окна. Мужчина закрыл окно и не впустил стражей порядка в дом.
15- и 14-летнюю девочек полиция передала родителям.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Начато расследование.
В Пренайском районе мужчина держал взаперти двух девочек (2)
Департамент полиции сообщил о том, что в деревне Жарияй...
Поиск с вертолетом: при загадочных обстоятельствах пропал сторож стройплощадки (8)
Пропал мужчина, об исчезновении которого сообщили...
Каунасские полицейские были потрясены: в документах - Янина, за рулем - мужчина (18)
"Я ослеп", - произнес один из сотрудников Главного...
Ночной рейд полиции в Вильнюсе закончился для нескольких водителей печально (1)
Ночью полиция провела очередной рейд, который начался в...
TOP новостей
После выпада миллионеров мэр Вильнюса снова взялся за топор (5)
8 января в вильнюсском районе Жверинас снова слышались...
На учения "Запад" НАТО ответит "Анакондой" (49)
После российско-белорусских учений "Запад", которые...
Работающим в Литве предлагают разные налоги (2)
В настоящее время подоходный налог (ПН) в Литве больше...
"Крестьяне" выбрали новую мишень: не "соски", а детское шампанское (21)
Спустя полгода после того, как правящие "крестьяне"...
Конец U2tena: после проверки Боно отказался от связей с литовским торговым центром (2)
После утечки документов из Paradise Papers было проведено...