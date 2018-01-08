С субботнего вечера до воскресной ночи мужчина (1970 г.р.) насильно держал в своем доме двух девочек.

Чтобы девочки не сбежали, мжчина запер ворота своей усадьбы и выпустил во двор двух овчарок.

Когда во двор попали полицейские и спасатели, девочки выпрыгнули из окна. Мужчина закрыл окно и не впустил стражей порядка в дом.

15- и 14-летнюю девочек полиция передала родителям.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Начато расследование.