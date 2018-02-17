в Принайском районе на пепелище дома было было обнаружено тело погибшего мужчины, сообщает полиция.
Тело 48-летнего Г.Б. было найдено у кровати.
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