В числе пострадавших - несколько несовершеннолетних. Сообщается, что одному из них петардой оторвало пальцы.
У большинства диагностированы травмы ладоней, у некоторых – лица, груди.
Часть пострадавших находится в больницах, получивших более легкие травмы после оказания помощи отправили домой.
Возможно, позже данные уточнят, и число пострадавших вырастет. Журналист DELFI, который ночью патрулировал с полицией, сообщил, что только в Вильнюсском округе от петард ночью пострадали 10 человек. Кроме того, в Вильнюсе, на ул. Швитурё, петардой было выбито окно.
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