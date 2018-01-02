В числе пострадавших - несколько несовершеннолетних. Сообщается, что одному из них петардой оторвало пальцы.

У большинства диагностированы травмы ладоней, у некоторых – лица, груди.

Часть пострадавших находится в больницах, получивших более легкие травмы после оказания помощи отправили домой.

Возможно, позже данные уточнят, и число пострадавших вырастет. Журналист DELFI, который ночью патрулировал с полицией, сообщил, что только в Вильнюсском округе от петард ночью пострадали 10 человек. Кроме того, в Вильнюсе, на ул. Швитурё, петардой было выбито окно.