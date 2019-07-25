Беспорядки в 3-ем секторе колонии начались примерно в 22.20 ч., когда сработала система распознавания сигнала мобильного телефона.
Директор колонии Дайнюс Сушинскас сказал, что в это время в колонии уже бывает тихий час, надзиратели мгновенно отреагировали на сигнал, но попасть в две камеры не смогли.
Надзиратели получили подкрепление из других секторов колонии, специальной превентивной группы Департамента тюрем и Службы общественной безопасности, воспользовались специальными средствами и попали в камеры.
Часть заключенных оказали сопротивление надзирателям, не выполняли их законные требования.
Директор колонии не скрывал, что пострадали заключенные, которые вели себя агрессивно и не подчинились законным требованиям надзирателей.
Кроме того, во время беспорядков был нанесен ущерб имуществу колонии.
После того как осужденных вывели из камер, в них провели обыски. В ходе обыска в камере в оборудованном в полу тайнике обнаружили мобильный телефон. Всего во время обыска обнаружили 9 мобильных телефонов, 4 SIM-карты, 1 сверток, как подозревают, наркотического вещества.
"Надзиратели работали всю ночь, работа продолжается и сейчас", – сказал Сушинскас, заметив, что никто из сотрудников не пострадал.
Начаты два расследования – в связи с незаконным хранением наркотиков и дезорганизацией работы колонии.
"На подобные выпады будем реагировать со всей жесткостью", – сказал Сушинскас.
По его словам, начато служебное расследование в связи с применением специальных мер воздействия на заключенных.
На этой неделе в Правенишкес это уже второй подобный случай. О первом сообщалось во вторник вечером.
По данным источников DELFI, бунтарские настроения ощущаются и в других секторах колонии, но там ситуация находится под постоянным контролем.
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