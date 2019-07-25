Беспорядки в 3-ем секторе колонии начались примерно в 22.20 ч., когда сработала система распознавания сигнала мобильного телефона.

Директор колонии Дайнюс Сушинскас сказал, что в это время в колонии уже бывает тихий час, надзиратели мгновенно отреагировали на сигнал, но попасть в две камеры не смогли.

Надзиратели получили подкрепление из других секторов колонии, специальной превентивной группы Департамента тюрем и Службы общественной безопасности, воспользовались специальными средствами и попали в камеры.

Часть заключенных оказали сопротивление надзирателям, не выполняли их законные требования.

Директор колонии не скрывал, что пострадали заключенные, которые вели себя агрессивно и не подчинились законным требованиям надзирателей.

Кроме того, во время беспорядков был нанесен ущерб имуществу колонии.

После того как осужденных вывели из камер, в них провели обыски. В ходе обыска в камере в оборудованном в полу тайнике обнаружили мобильный телефон. Всего во время обыска обнаружили 9 мобильных телефонов, 4 SIM-карты, 1 сверток, как подозревают, наркотического вещества.

"Надзиратели работали всю ночь, работа продолжается и сейчас", – сказал Сушинскас, заметив, что никто из сотрудников не пострадал.

Начаты два расследования – в связи с незаконным хранением наркотиков и дезорганизацией работы колонии.

"На подобные выпады будем реагировать со всей жесткостью", – сказал Сушинскас.

По его словам, начато служебное расследование в связи с применением специальных мер воздействия на заключенных.

На этой неделе в Правенишкес это уже второй подобный случай. О первом сообщалось во вторник вечером.

По данным источников DELFI, бунтарские настроения ощущаются и в других секторах колонии, но там ситуация находится под постоянным контролем.