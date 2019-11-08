Инцидент был зафиксирован в 3.50 ч. В первом секторе был обнаружен пострадавший заключенный. В колонию вызвали скорую.
"Осужденный сказал, что потерял равновесие и упал с лестницы, – сообщает руководство колонии. – Врачи осмотрели пострадавшего и рекомендовали доставить его в городскую больницу, поэтому его увезли в больницу и там оказали ему помощь".
Работники колонии уточняют обстоятельства происшествия.
"Департамент тюрем с августа начал проводить процедуру реорганизации режимной деятельности, цель которой - пресечение преступной деятельности, проявления субкультуры, обеспечение более действенного контроля за лицами, отбывающими наказание, их безопасности и безопасности работников колонии, эффективности мер социальной реабилитации, – сказано в сообщении. – Лиц, которые поддерживают субкультуру и не склонны подчиняться правилам, отделяют от других заключенных, чтобы они не оказывали негативного влияния на процесс ресоциализации других заключенных".
Представители колонии отмечают, что они "последовательно осуществляют меры проявления субкультуры".
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