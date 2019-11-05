В Правенишкес – смерть еще одного осужденного: мужчина просил назначить ему тюремный режим отбывания наказания

По словам работников колонии, Казис Г. из Зарасайского района был обнаружен в туалете жилого помещения камеры без признаков жизни.
Отец четырех детей был приговорен к 12 лет лишения свободы за групповое убийство и за избиение.
На счету Казиса Г. были три судимости, приговор по последнему делу вступил в силу в конце октября этого года, когда Литовский апелляционный суд оставил в силе назначенное Паневежским окружным судом наказание.
В апелляции Казис Г. просил не только смягчить наказание, но и назначить ему тюремный режим отбывания наказания. Однако суд его просьбу не удовлетворил, поскольку не мог ужесточить условия наказания.
Осужденный не указал причину, по которой хотел отбывать наказание отдельно от других заключенных, он только указал, что в тюрьме он мог бы работать.
Ведется расследование, выясняют причину смерти Казиса Г.
"Администрация колонии просит близких, навещающих осужденных, и всех, кто замечает, что меняется их поведение, состояние здоровья, немедленно информировать об этом руководителей колонии и надзирателей", – с таким обращением выступила администрация Правенишкской колонии.
По словам руководителей колонии, в их учреждении работает команда по управлению кризисами.
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