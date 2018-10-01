В Правенишкес 300 заключенных отказались от завтрака, протестуя против ужесточения условий

В этом секторе помещения закрываются, действует система блокировки мобильных телефонов, созданы условия для обеспечения режима, дисциплины, действует динамическая модель охраны.
Все это вызвало возмущение у осужденных, они отказались от завтрака, сообщает Департамент тюрем.
Администрация колонии сейчас проводит с заключенными превентивные беседы, пересматривает распорядок дня, объясняет законы, установки кодекса отбывания наказаний.
Директор Департамента тюрем Робертас Крикштапонис неоднократно акцентировал, что необходимо восстановить дисциплину в колониях, как того требует закон и будут предприняты все меры для этого.
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