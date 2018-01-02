В понедельник на дороге погибла пешеход

1 января, около 17.54 ч., в Вильнюсском районе, в дер. Пакене, на ул. Вильняле легковой автомобиль Volkswagen, которым управляла женщина, насмерть сбил шедшего по проезжей части пешехода.
Пострадавшая, женщина лет 50, скончалась на месте. Ее личность устанавливается.
1 января это была не первая смерть на литовских дорогах. В 14.40 ч. насмерть был сбит пешеход в Укмергеском районе.
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