В понедельник на дороге погибла пешеход

1 января, около 17.54 ч., в Вильнюсском районе, в дер. Пакене, на ул. Вильняле легковой автомобиль Volkswagen, которым управляла женщина, насмерть сбил шедшего по проезжей части пешехода.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Пострадавшая, женщина лет 50, скончалась на месте. Ее личность устанавливается.

1 января это была не первая смерть на литовских дорогах. В 14.40 ч. насмерть был сбит пешеход в Укмергеском районе.

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