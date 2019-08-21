В помещении комиссариата в Вильнюсе мужчина принес муляж гранаты: сотрудники были эвакуированы

В 10.10 ч. в Вильнюсе, на ул. Гяровес, 29, в помещение третьего вильнюсского комиссариата мужчина (1951 г.р.) принес предмет, напоминающий гранату. В 10.15 ч. был введен план "Щит".

Сотрудников комиссариата эвакуировали.

Позже полиция сообщила, что саперы "Араса" увезли из помещения комиссариата самодельный муляж ручной гранаты.

В 10.52 ч. план "Щит" был отозван.