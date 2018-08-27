25 сентября в Польше водитель тягача из Литвы не справился с управлением и попал в ДТП.
policja.pl nuotr.
© Policijos nuotr.

Гражданин Литвы не справился с управлением, снес ограждения, выехал на обочину и повис над насыпью, сообщает tvn24.pl.

ДТП произошло в Белостоке. Тягач представлял угрозу для других участников движения.

По предварительным данным, водитель ехал из Варшавы, причиной ДТП стала небезопасная скорость.

Водитель был трезвым.

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