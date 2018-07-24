Департамент полиции сообщает, что 23 июля, в 20.30 ч., поступила просьба о помощи в перевозке агрессивного пациента (1969 г.р.) в больницу в Новую Вильню.

Человека посадили в специальный автомобиль для перевозки арестованных и повезли к месту назначения.

По дороге полицейские заметили, что человек замолчал и перестал двигаться. Его перенесли в карету скорой помощи, пытались реанимировать, но безуспешно, мужчина скончался.