23 июля полицию попросили перевезти в больницу агрессивного пациента. Во время транспортировки стражи порядка заметили, что человек скончался.
Netektis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Департамент полиции сообщает, что 23 июля, в 20.30 ч., поступила просьба о помощи в перевозке агрессивного пациента (1969 г.р.) в больницу в Новую Вильню.

Человека посадили в специальный автомобиль для перевозки арестованных и повезли к месту назначения.

По дороге полицейские заметили, что человек замолчал и перестал двигаться. Его перенесли в карету скорой помощи, пытались реанимировать, но безуспешно, мужчина скончался.

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